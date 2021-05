Covid-19 : les Alpes-Maritimes tombent le masque

Bronzer sans être masqué : sur la Côte d'Azur, c'est désormais autorisé. "On a un petit peu plus de liberté, on se sent comme avant finalement", se réjouit une femme venue profiter du soleil sur la plage. "Ça évite de bronzer à moitié, d'avoir le bas blanc et le haut bronzé", plaisante un autre. Si la préfecture a assoupli les règles, c'est parce que dans les Alpes-Maritimes, le Covid-19 recule à grands pas. Près d'un tiers de la population du département a reçu une dose de vaccin, de quoi être un peu plus serein.

"C'est encore nécessaire"

Plus de masques obligatoires non plus dans les parcs et les jardins. Pas grand monde ne critique cette mesure, mais la plupart des personnes croisées mardi 4 mai n'ont pas forcément envie que cela aille plus loin. "L'été arrive, avec le masque ça va être un peu difficile, mais je pense que c'est encore nécessaire. Ce n'est pas encore fini", assure une promeneuse. "Personnellement, je resterais assez vigilante et je continuerais à le porter dans certains espaces où on sera amené à se croiser", assure une autre.