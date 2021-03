Covid-19 : l’Allemagne se prépare au déconfinement

L’Allemagne pourrait entrapercevoir le bout du tunnel. Angela Merkel, la chancelière fédérale, a annoncé mercredi 3 mars un déconfinement progressif. À partir du lundi 8 mars, les réunions privées seront de nouveau autorisées, à condition de ne pas dépasser une jauge de 5 personnes. Les librairies, les fleuristes, ainsi que les auto-écoles, pourront à nouveau ouvrir leurs portes. À partir du 22 mars, la restauration de plein-air, les théâtres, les salles de concert, les salles d’opéra et les cinémas pourront accueillir du public, à condition que le taux d’incidence ne dépasse pas 50 cas positifs pour 100 000 habitants.

L’optimisme d’Angela Merkel

"Je peux dire aujourd’hui que le printemps 2021 sera différent du printemps d’il y a un an. Nous sommes aujourd’hui plus avancés à bien des égards et cela est dû principalement à deux atouts qui sont les différents vaccins et toute la gamme de tests", a déclaré Angela Merkel. Mais le chemin risque toutefois d’être long. Mercredi, le taux d’incidence en Allemagne s’élevait à 64 cas pour 100 000 habitants, un chiffre en légère hausse ces derniers jours.

