Covid-19 : la levée prochaine du couvre-feu enchante les Français

Le couvre-feu prendra fin dimanche 20 juin, après plus de 200 jours. Les soirées vont ainsi pouvoir s'étirer sur les terrasses, dans les bars et les restaurants.

Le couvre-feu prendra fin dimanche 20 juin. Dans une rue animée du centre de Lyon (Rhône), mercredi 16 juin, des clients attablés en terrasse en soirée trinquaient à sa suppression prochaine, qui a d'ailleurs été avancée de dix jours. Cette annonce est vécue comme une libération. Une femme se réjouit ainsi de bientôt "ne plus se sentir un petit peu oppressée et stressée par cette limite". Le couvre-feu aura duré près de huit mois et a modifié les habitudes de vie. Même s'il avait été progressivement repoussé à 23 heures, pour beaucoup, c'était encore trop contraignant.

Retrouver une vie normale

"On mange comme à la maison de retraite, à 19 heures. Là, on va retrouver une vie normale, si on a envie de faire des folies, si on a envie de faire des fêtes", affirme une femme au micro de France 2. Bientôt, les nuits seront donc plus longues, et, beaucoup l'espèrent, plus animées. Les chauffeurs de taxis saluent eux aussi la fin du couvre-feu. "Il y a l'Euro, beaucoup de manifestations culturelles, des concerts. Qu'on enlève le couvre-feu, c'est quelque chose d'intelligent", commente l'un d'entre eux.