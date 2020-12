Covid-19 : la culture reste confinée

Le musée Grévin (Paris) n'avait pas connu une aussi longue fermeture depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour le directeur du musée, Yves Delhommeau, les annonces font l'effet d'une douche froide : "C'est une catastrophe, ce n'est pas au mois de janvier, quand il n'y a plus de visiteurs et que les restaurants ne sont pas ouverts, qu'on va retrouver du public". Les musées, salles de spectacles et cinémas ne pourront pas rouvrir avant janvier.





Un sentiment d'injustice



"Ça devient extrêmement compliqué, moralement, financièrement bien sûr, mais moralement (...) il y a une attente et surtout, on a l'impression d'être balloté et de ne pas avoir notre mot à dire", explique Marc Van Maele, directeur du cinéma ABC à Toulouse (Haute-Garonne). Les artistes sont partagés entre résignation, colère et injustice à l'image du titre "pas essentiel" posté vendredi 11 décembre par Grand Corps Malade. "On sait que les transports en commun sont blindés de monde, on sait que les avions volent, on sait que les grandes surfaces sont blindées (...) ce sentiment d'injustice est quand même là", explique l'artiste.