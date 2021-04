Covid-19 : la Corse teste le passeport sanitaire dans les aéroports

Pour prendre l’avion jeudi 29 avril en direction de la Corse, il faut présenter un test Covid négatif de moins de 72 heures. Jusqu’à présent, le document était généralement imprimé mais désormais, il peut être présenté sous forme numérique grâce à l’application "tous anti-covid", il suffit de télécharger un QR code.



Le dispositif pourrait s’étendre au trafic aérien européen

Le dispositif numérique est aussi plus sûr et difficile à falsifier. Il permet en outre de gagner un temps précieux à l’aéroport. "C’est une avancée par rapport à la manipulation du papier que nos agents ou nos représentants faisaient au départ des aéroports du continent depuis plusieurs mois, mais ça rendait les embarquements compliqués et difficiles", explique Luc Bereni, président du directoire d’Air Corsica. Pour le moment, le dispositif n’est expérimenté que pour les vols à destination de la Corse mais il pourrait s’étendre, pourquoi pas, au trafic aérien européen.