Covid-19 : jusqu'à quand devrons-nous porter le masque à l'intérieur ?

L'obligation du port du masque à l'extérieur a été levée, jeudi 17 juin. Mais dans les marchés, même en plein air, le masque reste obligatoire, ce qui suscite l'incompréhension de certains passants. "Sur les cafés, ils sont tous à côté les uns des autres et ils n'ont pas de masque. Ici, on est en plein air, on est espacé, quand même", affirme une femme au micro de France 2. Il faut aussi sortir le masque à l'entrée des magasins. Alors, quand pourrons-nous faire totalement tomber le masque ?

"Les choses avancent vite"

Pour certains spécialistes, il faudrait que le Covid-19 ne circule quasiment plus, et surtout, qu'au moins 70% de la population ait reçu ses deux doses de vaccin. "Se prononcer sur une date précise est bien sûr très compliqué, mais on voit quand même que les choses avancent vite, en particulier dans le domaine de la vaccination. Si celle-ci n'est pas entravée par les déplacements et les vacances, qu'on arrive à se vacciner assez facilement, je pense qu'effectivement à la rentrée, on sera déjà dans une situation bien meilleure", assure Christian Rabaud, infectiologue au CHRU de Nancy (Meurthe-et-Moselle).