Covid-19 : fin du confinement en Nouvelle-Calédonie

Depuis dimanche 11 avril, en Nouvelle-Calédonie, il n’y a plus de masques ni de gestes barrières contre le Covid-19. Après un mois de confinement strict, toutes les activités économiques ont repris. Les enfants sont à l’école et tous les commerces sont ouverts. Ce week-end, le passage d’une petite dépression tropicale n’aura pas empêché de nombreux Calédoniens de se rendre dans les cafés et les restaurants afin de retrouver le plaisir de boire un cocktail et de déjeuner à plusieurs.

Un seul cas local de Covid-19

En revanche, les frontières aériennes restent fermées et les passagers qui arrivent sur l’archipel, autorisés uniquement pour des motifs impérieux, sont soumis à des quatorzaines très strictes dans des hôtels réquisitionnés par les autorités locales. Depuis le début de la pandémie, la Nouvelle-Calédonie fait partie des rares territoires de la planète épargné par le coronavirus. Un seul cas local a été détecté et il a conduit à ce confinement désormais terminé.