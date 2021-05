Covid-19 : au Royaume-Uni, Liverpool organise une deuxième soirée-test dans une boîte de nuit

Trois mille personnes sont attendues à la discothèque Le Circus de 14h à 23 heures samedi 1er mai à Liverpool au Royaume-Uni pour la deuxième soirée-test organisée par le gouvernement britannique afin d’évaluer les risques de contagion au Covid-19.

La première soirée-test s'est tenue vendredi 30 avril. Les clubbers ont pu danser sans masque dans la discothèque Circus de Liverpool, dans le nord de l’Angleterre, après avoir présenté un test négatif. Ils doivent également se faire tester après la soirée.

Thank you Liverpool



We’ve waited so long for this, let’s do it all again tomorrow then? pic.twitter.com/ZKBqeiEPA4