Couvre-feu : les Parisiens savourent la permission de 23 heures

Le couvre-feu a été repoussé à 23 heures, mercredi 9 juin. "Ici, les terrasses affichent complet. Elles se sont remplies tout doucement, il faut dire que les Parisiens ont pris leur temps ce soir (...). C'est la première fois depuis octobre dernier qu'ils ont la permission de 23 heures", rapporte la journaliste Charlotte Gillard en direct d'une place animée de Montmartre, à Paris, pour le 19/20 de France 3.



"On ne va pas regarder l'heure"

Deux Parisiennes attablées en terrasse racontent ce qui leur a le plus manqué. "Être comme ça, à l'air libre, et de faire comme on veut, comme avant", se réjouit l'une d'entre elles. "On a décidé de prendre notre temps, et on ne va pas regarder l'heure", renchérit l'autre cliente. Désormais, il sera aussi possible d'assister à une pièce de théâtre après le dîner. Les représentations au théâtre de l'Atelier vont d'ailleurs pouvoir reprendre à une heure normale, à partir de jeudi 10 juin.