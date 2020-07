Coronavirus : les gestes barrières de moins en moins respectés

Le port du masque, les distanciations sociales : tant de pratiques à respecter à la lettre qui sont de plus en plus négligées par une partie de la population française. Dans les transports en commun, certains ne portent plus le masque, tout comme dans plusieurs magasins. Un commerçant parisien souligne qu’environ 3 clients sur 10 ne portent pas de masques au moment d’entrer dans son enseigne, il est forcé de les rappeler à l’ordre.

La peur d’une deuxième vague

Le fait de ne pas appliquer les gestes barrières pourrait avoir de réelles conséquences en terme sanitaire. Les scientifiques sonnent l’alarme. "Le virus a encore assez peu circulé, entre 5 et 10% de la population, donc il ne demande qu’une chose, c’est de se redévelopper. Donc il faut comprendre que ce qu’il va se passer maintenant dans les semaines et les mois qui viennent ne dépend que de nous", indique le professeur Franck Chauvin, membre du conseil scientifique.