Coronavirus : les associations tentent de survivre

Les associations sont terriblement fragilisées par la crise du coronavirus. Certaines d’entre elles sont à deux doigts de déposer le bilan. D’autres s’accrochent et tentent de se maintenir à flot comme l’association Encas-Danses à Toulouse (Haute-Garonne). Ici, les danseurs reviennent enthousiastes, ce qui pousse Nicolas Bourgeais, le directeur, à continuer : "Sans les adhérents, on ne peut pas continuer donc l’objectif, c’est de leur permettre de se sentir bien."

Des associations déterminées

Un adhérent témoigne dans ce sens : "On a tellement de plaisir à reprendre la danse… C’est vrai que le masque gène un peu mais on s’y habitue !" Un optimisme partagé par la présidente de l’association, Dianéva Poirson : "On a envie de rester positif en se disant que tout va pouvoir reprendre, que la vie va pouvoir reprendre." En revanche, une chorale peine à faire revenir ses adhérents, ce qui rend son avenir plus qu’incertain.

