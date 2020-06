Coronavirus : des travailleurs en grande difficulté financière

Maxime Aguilar est technicien de maintenance. Il travaillait en intérim et il touchait en moyenne 2 400 euros par mois. Mais depuis mi-avril, il n'a plus fait aucune mission. "Je perds entre 600 et 800 euros par mois, c'est particulier", explique-t-il. Il doit maintenant faire beaucoup plus attention à ses dépenses qu'avant.

Un plus grand nombre de personnes précaires

Intérimaires, restaurateurs, salariés, indépendants, étudiants... De nouveaux profils sont apparus chez les bénéficiaires d'aide. Conséquence : au Secours populaire, la fréquentation a augmenté de 45% au niveau national. Un constat partagé dans un quartier parisien. L'association "La soupe populaire" distribuait une centaine de repas par jour avant le confinement. Aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires a explosé. Les associations proposent souvent des aides pour les travailleurs qui ont des difficultés à joindre les deux bouts.

Le JT

Les autres sujets du JT