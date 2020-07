Coronavirus : le virus circule toujours en France

En France, dans certains départements comme en Mayenne, le nombre de cas positifs au Covid-19 augmente à nouveau. "Le virus continue de circuler et comme les gens bougent davantage, ils ont plus de chance de le rencontrer", explique l’épidémiologiste Catherine Hill. "C’est comme une loterie : plus vous croisez de gens, plus vous avez de probabilités de tomber sur un porteur."

La nécessité de multiplier les tests

Pour réussir à faire face à une potentielle seconde vague de l’épidémie, il y a tout un travail de prévention à faire en amont, qui passe notamment par une campagne de dépistage. "Le test n’est pas parfait, mais plus je trouve de porteurs du virus, et plus je les isole, plus je réduis la circulation du virus. C’est comme ça qu’on contrôle une épidémie", souligne Catherine Hill.

