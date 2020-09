Coronavirus : l’Angleterre durcit ses consignes sanitaires

Ce sont des images que le gouvernement anglais ne souhaite plus observer : des rues bondées, avec très souvent un non respect des distanciations sociales. Pour cela, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé qu’il devenait désormais interdit de se réunir à plus de 6 personnes dans le pays, hormis certaines exceptions comme les familles de plus 6 personnes, les lieux de travail, les écoles ou même les mariages, les obsèques et certains évènements sportifs.

Éviter un reconfinement général

Ces nouvelles mesures doivent permettre de freiner l’épidémie de Covid-19 en Angleterre où les cas commencent de nouveau à se multiplier. Pour s’assurer du respect des règles, la police effectuera des contrôles et pourra imposer des amendes de 100 euros qui seront doublées en cas de récidive. "Les autorités veulent en fait tout faire pour éviter un reconfinement général destructeur pour l’économie", souligne le journaliste Clément Le Goff en duplex depuis Londres (Royaume-Uni).

