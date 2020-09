Coronavirus : l'Ordre des médecins redoute "une épidémie généralisée"

Depuis le déconfinement, le virus continue de circuler. Plus de 14 000 cas ont été recensés ce samedi 26 septembre. "Si nous ne mettons pas en place dès ce week-end des mesures drastiques [...], nous devrons faire face à une deuxième vague bien plus difficile à gérer pour les hôpitaux et services de réanimation que la première", alerte Patrick Bouet, le président de l'Ordre des médecins dans une tribune publiée dans le JDD de ce dimanche 27 septembre.

La stratégie du gouvernement est-elle la bonne ?

Face aux mesures restrictives du gouvernement, certains scientifiques estiment pourtant que la stratégie adoptée n'est pas la bonne. "Comment se fait-il que ce gouvernement soit systématiquement dans une logique où on prévoit le pire et on prévoit les mesures les plus extrêmes", s'interroge par exemple le sociologue du CNRS, Laurent Mucchielli. Dans une interview livrée à RTL ce dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué ne pas avoir l'intention, pour l'instant, de reconfiner le pays.

