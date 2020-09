Coronavirus : l'épicerie fine Fauchon va devoir fermer deux boutiques

C. De La Gueriviere, A.-C. Le Sann, W. Kamli, M. Benito, M.-E. Guidée-Banerjee, J.-A. Balcells, O. Pergament

Toute l’économie française est durement touchée par la crise du coronavirus. À cause des mariages annulés, le secteur de l’épicerie de luxe a plongé. C’est le cas de la célèbre entreprise Fauchon. Deux des trois magasins de la place de la Madeleine, à Paris, vont être contraints de mettre la clé sous la porte. Tout un symbole pour ces magasins installés depuis 130 ans. "Si Fauchon ferme, c’est la fin de tout", témoigne une cliente abasourdie.

Un symbole français

"C’est triste de voir une maison comme la maison Fauchon partir", ajoute un jeune homme. Au total, 77 salariés sur 107 vont perdre leur travail. Un des vendeurs qui travaillait depuis neuf ans pour l’enseigne redoutait d’en arriver à cette situation catastrophique. Selon lui, Fauchon se portait mal depuis deux ans à cause des manifestations des Gilets jaunes. Du côté de la direction, on veut tenter une nouvelle stratégie : ouvrir de plus petites boutiques avec des loyers moins élevés.

