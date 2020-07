Coronavirus : fin de l'état d'urgence sanitaire en France métropolitaine

C'est une finale plus qu'attendue, celle de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne le 24 juillet prochain. Et, pour la première fois depuis des mois, la rencontre se jouera en public. Car, vendredi 10 juillet à minuit, l'état d'urgence sanitaire prend fin. Les stades et les hippodromes rouvriront aux spectateurs, qui pourront être 5 000 dans les enceintes sportives.

Les stades vont accueillir du public

Les salles de spectacle pourront accueillir plus de spectateurs, jusqu'à 5 000 personnes après une déclaration préalable. Le plafonnement des masques et du gel hydroalcoolique sera levé dans les pharmacies. La trêve hivernale va également prendre fin. Les expulsions locatives vont reprendre. Un confinement généralisé de la population ne sera plus possible, mais, pendant quatre mois, le Premier ministre pourra prendre des décisions exceptionnelles, comme, par exemple, un reconfinement local. En Guyane et à Mayotte, l'état d'urgence sanitaire est maintenu.

