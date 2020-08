Coronavirus : comment éviter un reconfinement ?

La France fait face à un nouveau tournant en termes sanitaire. Les derniers indicateurs laissent supposer qu’une seconde vague de contamination au Covid-19 pourrait avoir lieu. Afin d’éviter un reconfinement, le docteur Lila Bouadma, médecin réanimatrice et membre du Conseil scientifique, encourage la population à respecter les gestes barrières. "On a tous les moyens : les mesures barrières, les masques et les tests pour pouvoir maîtriser cette épidémie. Ça ne tient qu’à nous", souligne-t-elle.

Faciliter l’accès au dépistage

Pour tenter d’estimer au mieux à quelle vitesse circule le virus dans certaines zones, le dépistage reste l’une des solutions les plus efficaces, même si la généralisation de ce test reste encore à perfectionner. "La rapidité pour avoir l’examen, pour le rendu de l’examen et pour dépister ensuite les contacts n’est pas suffisante. Il faut s’améliorer sur ce point et ça, c’est au gouvernement de faire ce qu’il faut pour que la fluidité d’obtenir un examen et d’obtenir son résultat soit plus importante", réclame Lila Bouadma.

Le JT

Les autres sujets du JT