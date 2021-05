Cinéma : 450 films en attente pour la réouverture

La date s'affiche partout sur les devantures de cinéma, le 19 mai les salles de cinéma rouvriront. Un moment attendu par les Français. "L'odeur du pop-corn, l'odeur des friandises et puis il y a toute une ambiance dans le cinéma en fait", témoigne un riverain. "J'y serai dès le 19 et j'espère que je ne serai pas tout seul", confie un autre.

Passer de 10 à 25 sorties par semaine

Les spectateurs auront l'embarras du choix, avec une quarantaine de films à l'affiche dont certains ne sont restés que quelques jours à l'écran en octobre dernier. Embouteillages en vue chez ce distributeur qui doit imprimer de nouvelles affiches, "ça ne va pas être simple, comme on a 450 films en retard forcément ça va être difficile de tous les sortir dans de bonnes conditions à la reprise", explique Étienne Ollagnier. Avec plus de 450 films en attente de sortie, on pourrait passer à 25 sorties chaque semaine contre 10 actuellement. Un véritable casse-tête pour les attachés de presse.