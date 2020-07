AVANT/APRES. Coronavirus : de Pampelune à Rangoun, ces événements culturels bouleversés par la pandémie

Festivals, compétitions sportives, manifestations culturelles... Le Covid-19 a profondément modifié le calendrier et l'organisation des grands événements de l'année 2020.

Tournoi de Roland-Garros reporté, pèlerinage à la Mecque en respectant la distanciation physique, festival de Cannes annulé… Face au Covid-19, de nombreux événements sportifs et culturels ont dû être repensés à travers le monde.

Cela risque de durer. Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à 2021, pourraient ainsi se tenir devant un "nombre limité de spectateurs", a prévenu le directeur général du comité d'organisation, Toshiro Muto, à la BBC, mercredi 29 juillet. "Nous devons construire un environnement où le public se sent en sécurité. Les athlètes, comme la famille du CIO, pourraient être soumis à des tests avant et après leur arrivée au Japon", a-t-il développé. L'entrée sur le territoire japonais est aujourd'hui interdite aux visiteurs de plus de 100 pays.