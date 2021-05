Déconfinement : derniers préparatifs dans les musées français

Au Musée Grévin, à Paris, les statues se déconfinent pour la réouverture du mercredi 19 mai. A l'atelier, l'heure est aux dernières retouches. À quelques centaines de mètres, aux abords du Louvre, le public s'impatiente. "Je pense qu'il y aura pas mal de monde", prédit une riveraine. À Nantes (Loire-Atlantique), les grilles du Musée des Arts grincent après des mois de fermeture. Le personnel se prépare et réapprend les gestes du quotidien. Deux expositions y sont prolongées jusque l'été, et un système de réservation a été ouvert, afin de faciliter l'affluence.

Entrée sur réservation

À Tours (Indre-et-Loire), personne n'a profité du confinement pour dévorer le gâteau géant des métiers de bouche, au musée du Compagnonnage. Il rouvrira avec un espace de huit mètres carrés par visiteur, et une réservation obligatoire pour le week-end. À Strasbourg (Bas-Rhin), l'exposition Goethe patiente depuis plus d'un an. Elle fera mercredi ses retrouvailles très attendues avec le public. "Un musée (…) se définit par rapport à son public et par rapport à ses collections, indique Paul Lang, le directeur des Musées de la Ville de Strasbourg. Il nous manquait un élément fondamental, c'est notre public."