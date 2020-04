Déconfinement : "Toutes les conditions ne sont pas réunies pour une reprise massive du travail", affirme Philippe Martinez

"S'il n'y a pas de protection, la santé est mise en danger pour les salariés et donc il n'y a pas de reprise". Philippe Martinez explique que la CGT ne reprend pas le travail parce qu'elle attend toujours des masques commandés il y a plus d'un mois et demi.

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a estimé mercredi 29 avril sur franceinfo que "toutes les conditions n'étaient pas réunies pour une reprise massive du travail qui est encouragée par le patronat". Alors que le gouvernement a présenté son plan de déconfinement progressif dans le but de relancer l’économie du pays, le responsable syndical admet l’argument du risque de l’écroulement de l’économie; même si pour lui, "ce n’est pas un argument nouveau".

franceifo : Entendez-vous l’argument du gouvernement sur le risque de l’écroulement de l’économie ?

Philippe Martinez : Bien sûr que nous l'entendons. Ce n’est pas un argument nouveau. Ceci dit, il faut faire des priorités, surtout quand on dirige un pays. La priorité, c'est la santé des citoyens. Et donc, à partir du moment où on est d'accord sur ce principe-là, c'est derrière qu'on prend des mesures qui permettent de préserver des citoyens. Et puis, j'entends des entreprises, évidemment, qui sont à l'arrêt ou à l'arrêt partiel.

Il y a des entreprises, notamment les plus grandes, qui l’année dernière ont engendré des bénéfices considérables et qui ont versé des dividendes considérables à leurs actionnaires. Il faut que cette année, elles fassent preuve aussi de solidarité vis-à-vis de l'ensemble des citoyens. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGTà franceinfo

Toutes les conditions sont-elles réunies pour une reprise du travail ?

Toutes les conditions ne sont pas réunies pour une reprise massive du travail qui est encouragée par le patronat. Et puis, il y a d'autres problèmes. Par exemple, la question de l'école. Le Premier ministre favorise d'abord l'accueil des plus petits à l'école qui n'ont pas besoin de masques. C'est aussi sur la base du volontariat, ce qui pose un certain nombre de questions. C'est aussi une forme de pression vis-à-vis des parents. En leur disant : Mettez vos enfants à l'école et comme ça, vous pourrez retourner travailler ! Sur quelles bases on va considérer cela ? On va prendre l'avis des enfants. On va prendre l'avis des parents et les parents qui, pour des raisons valables, ont peur de remettre leurs enfants à l'école.

Quelle sera la pression de l'employeur qui pourra lui dire maintenant que tu peux mettre ton gamin à l'école, tu dois revenir au travail ? Philippe Martinez

Toutes ces questions-là manquent de réponses concrètes, manquent de protection pour les salariés. Ce sont vraiment des questions qui restent sans réponse et qui vont générer des conflits, en tout cas des problématiques importantes vis-à-vis de bon nombre de citoyens.

À la CGT, vous allez reprendre le travail ?

Non, on ne reprend pas. En tout cas, personne pour l'instant. Nous sommes en train, nous aussi, d’avoir un plan de déconfinement. Mais comme beaucoup de petites entreprises, si vous me permettez l'image, nous avons commandé des masques il y a maintenant 5-6 à 7 semaines et nous ne les avons toujours pas. Nous nous appliquons ce que nous demandons aux employeurs qu'ils appliquent dans leur entreprise. S'il n'y a pas de protection, la santé est mise en danger pour les salariés et donc il n'y a pas de reprise.