Déconfinement, soutien à l’emploi, relance industrielle et touristique… Que faut-il attendre de l’allocution d’Emmanuel Macron dimanche à 20h ?

Pour sa quatrième allocution télévisée depuis le début de la crise du coronavirus, le président de la République reviendra notamment sur la relance économique au niveau européen.

Emmanuel Macron s'adressera aux Français dimanche 14 juin, a appris mercredi 10 juin franceinfo de source gouvernementale, confirmant une information du Figaro. Le président de la République fera une allocution télévisée solennelle, un mois après le début du déconfinement. Emmanuel Macron s'était initialement engagé à reprendre la parole entre le second tour des municipales, prévu le 28 juin, et avant le 14 juillet.

Dans le détail, il s’agira d’abord d’une mise en perspective de la crise sanitaire dans sa globalité, tirant le bilan du confinement et du déconfinement, a appris le service politique de France Télévisions auprès de l'Élysée. On ne sait pas encore s’il annoncera à cette occasion une accélération du déconfinement, dont la troisième phase est pour l’instant fixée au 22 juin.

Des annonces sur la relance économique et sociale

Ce sera ensuite un exercice de pédagogie et de mise en perspective des décisions que le gouvernement a prises pour la relance économique et sociale. Il évoquera le soutien aux emplois, aux entreprises et aux travailleurs, mais aussi les décisions prises pour l’automobile, pour le tourisme et pour l’aéronautique. Il reviendra aussi sur le dossier de la bataille pour l’emploi, lancée avec les partenaires sociaux en particulier pour l’emploi des jeunes et l’apprentissage. Emmanuel Macron parlera aussi des mesures prises au niveau européen et de l’initiative lancée avec Angela Merkel.

Il s'agira de la quatrième allocution d'Emmanuel Macron sur la crise du coronavirus. Il s'était déjà exprimé le 12 mars pour annoncer la fermeture des écoles, puis le 16 mars pour annoncer le confinement, ainsi que 13 avril pour annoncer la date du début du déconfinement. Cela n’exclut pas une autre intervention et d’autres initiatives après le 28 juin et les élections municipales.