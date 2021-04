Déconfinement : réunion du gouvernement jeudi à l’Élysée pour décider des nouveaux protocoles sanitaires

Les lieux fermés à cause de la crise sanitaire, comme les magasins dits non-essentiels, mais aussi les terrasses des bars et restaurants, pourront-ils rouvrir le 15 mai ? C’était la promesse d’Emmanuel Macron. À un mois de cette échéance, une réunion interministérielle va être organisée, jeudi 15 avril, à l’Élysée, pour parler de ces possibles réouvertures. "Emmanuel Macron et le gouvernement veulent montrer qu’ils préparent l’avenir", explique le journaliste Guillaume Daret, en direct du palais de l’Élysée, mercredi 14 avril, pour le 12/13 de France 3.

Des perspectives pour les Français

Cette réunion aura pour but de préparer les protocoles sanitaires à mettre en place en cas de réouverture. "Cela s’annonce complexe, avec des protocoles particuliers à respecter, et chaque ministre doit préparer des propositions pour son secteur : les sports, le tourisme, ou encore l’Éducation nationale", ajoute le journaliste. Les écoles maternelles et primaires devraient faire leur rentrée en présentiel le 26 avril. Celle des collèges et lycées devrait avoir lieu une semaine plus tard. "Cette réunion, c’est aussi important pour Emmanuel Macron, pour donner des perspectives aux Français alors que d’autres pays, comme le Royaume-Uni, amorcent leur déconfinement progressif", conclut Guillaume Daret.