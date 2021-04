Covid-19 : les restaurateurs préparent l’ouverture des terrasses pour la mi-mai

Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des terrasses pour la mi-mai. Alors, de nombreux gérants d’établissements préparent déjà les lieux. C’est le cas du restaurateur Pascal Mousset : il s’apprête à nettoyer sa terrasse, qui n’a pas vu un client depuis le 29 octobre. La réouverture progressive annoncée ne lui permettra pas de rappeler ses 90 salariés au chômage partiel. "Ce n’est pas avec 60 couverts en terrasse que je peux assumer 30 contrats de travail et un loyer de 20 000 balles par mois", explique-t-il. Les passants rencontrés ne croient pas trop à cette perspective.

La menace des variants

L’an dernier, l’ouverture des terrasses n’a pas eu d’impact négatif sur l’épidémie de Covid-19, selon Pascal Crépey, épidémiologiste, mais cette fois, la situation a changé. "Avec le variant anglais et le fait qu’il se transmette plus facilement, on n’est malheureusement pas certain de la sécurité de la situation", estime l’expert. Jeudi 15 avril, une réunion interministérielle devrait déterminer un protocole de réouverture pour tous les lieux fermés.