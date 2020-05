Coronavirus : quel est le bilan de l’épidémie après deux semaines de déconfinement ?

Plusieurs indicateurs peuvent donner un certain espoir sur la baisse de la propagation du virus en France. "Le premier, l’un des plus importants pour les autorités sanitaires, c’est le nombre de personnes en réanimation pour Covid-19. Samedi 23 mai, elles étaient 1 665, contre 2 132 une semaine plus tôt. On est donc loin du pic du 8 avril. On était à 7 148 personnes en réanimation, et là, on craignait vraiment une saturation des services hospitaliers", explique le journaliste Léopold Audebert sur le plateau du 13 Heures.

Également moins de décès

Une baisse aussi significative du côté des décès. "Ça continue de baisser. Entre le 21 mai et le 22 mai, 74 personnes sont décédées à l’hôpital. Au début du mois d’avril, c’était beaucoup plus, il y en a eu plus de 600 à l’hôpital", conclut le journaliste de France Télévisions.

