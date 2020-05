Déconfinement : pourrons-nous tous nous équiper de masques ?

Dans un hypermarché de Dijon (Côte-d’Or), tout est prêt pour la distribution de masques dès le lundi 4 mai. Mais si les stocks sont là, inutile de se précipiter à l’ouverture, ils ne seront délivrés que sous certaines conditions. "Tous nos clients porteurs d’une carte de fidélité ont reçu un mail. Dans ce mail, leur est indiqué un code pour venir retirer un jour donné leurs masques. Ce sont des boites de 50 masques", explique William Thuel, le directeur général du magasin Intermarché.

"Ils viennent d’où ces masques-là ?"

Des masques chirurgicaux, les mêmes que Pierre-Olivier Variot distribue au compte-goutte dans son officine, et seulement au profit des professionnels de santé. "On a dit non à pleins de patients qui en avaient besoin […] et aujourd’hui, on apprend avec stupeur que la grande distribution en a 400 millions à disposition des Français. Ils viennent d’où ces masques-là", s’interroge-t-il.

