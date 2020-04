Déconfinement : pourra-t-on aller à la plage cet été ?

Elles sont aujourd’hui désertes, fermées au public. Mais avec le déconfinement, reverra-t-on cet été des plages bondées comme chaque année sur la Côte d’Azur ? "Bien sûr qu’il faut se protéger et qu’il ne faut pas faire n’importe quoi, mais ceci-dit, j’ai bien l’intention d’y aller quand même", avoue une passante. Voilà plus d’un mois que le plagiste Alain Palamiti a rangé ses transats et ses parasols. Les réinstaller au plus vite, il en rêve, mais il se pose aussi beaucoup de questions.

Des pistes au niveau local

"La barrière sanitaire, comment elle va être mise en place par rapport à nos clients ? Par rapport à nos salariés, que cela soit en cuisine, sur la plage, en salle ?", s’interroge-t-il. Pas de réponse claire pour l’instant de la part du gouvernement, mais les différents élus continuent de considérer plusieurs mesures qu’ils pourraient mettre en place pour éviter une contamination.