Déconfinement : oui, vous pourrez vous déplacer d'une région à une autre ou d'un département à un autre après le 11 mai

Contacté par franceinfo, Matignon assure que cela sera possible sans motif impérieux, familial ou professionnel, tant que votre déplacement ne va pas au-delà des 100 kilomètres de votre domicile.

C'est l'une des questions que vous nous posez le plus ces derniers jours dans le live de franceinfo : pourrais-je, oui ou non, aller d'une région à une autre ou d'un département à un autre après le 11 mai ? La réponse est oui. Contactés par franceinfo jeudi 30 avril, les services de Matignon confirment qu'il sera possible de le faire sans motif impérieux, familial ou professionnel... tant que votre déplacement ne va pas au-delà des 100 kilomètres de votre domicile.

Durant la présentation du plan de déconfinement devant les députés, mardi 28 avril, Edouard Philippe n'est pas allé jusqu'à ce point de détail. Le Premier ministre s'est surtout efforcé de répéter la volonté du gouvernement de "réduire les transports interrégionaux et interdépartementaux au maximum en limitant les déplacements aux seuls motifs professionnels ou familiaux impérieux." Comprendre que "nous allons continuer à réduire l'offre, à exiger une réservation obligatoire dans tous les trains, à décourager les déplacements entre départements."

Ce n'est pas le moment de quitter son département pour partir en week-end.Edouard Philippedevant les députés

Sollicité par franceinfo, le ministère de l'Intérieur assure, de son côté, être en train en ce moment d'"étudier les modalités d'application du volet transport et déplacements."