Déconfinement : l’Oise, l’un des premiers clusters de l’épidémie de Covid-19, passe en vert

Crépy-en-Valois, dans l’Oise, est hantée depuis des mois par l’épidémie de Covid-19. La ville, qui a été l’un des premiers clusters en France, est passée en zone verte, jeudi 28 mai. C’est officiel, le virus n’y circule presque plus. Pour les habitants, c’est une page qui se tourne et un pas de plus vers la liberté. "Crépy-en-Valois a été confinée avant le reste de la France, on a deux semaines de confinement de plus, alors ça va faire du bien", confirme un habitant.

La vigilance reste de mise

Le passage au vert est très symbolique dans cette ville considérée comme l’un des premiers foyers de l’épidémie. Le soulagement cohabite cependant avec la crainte. Le virus circule dans la commune depuis si longtemps et a frappé si durement que l’angoisse de le voir revenir reste présente. Pas question donc de baisser le niveau de vigilance, bien au contraire.