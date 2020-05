Déconfinement : les théâtres toujours dans le flou

Le secteur culturel ne semble pas prêt de redémarrer en France, malgré le début du déconfinement du pays le 11 mai prochain. Les contraintes restent encore trop importantes pour les théâtres. "Quelles seront les règles par rapport à la gestion des répétitions ? Quand on va avoir 50 personnes dans une salle, comment gérer ça ?", s’interroge Laurent Bentata, directeur général de Stage Entertainment France.

Des projets laissés en suspens

Cet arrêt des représentations théâtrales poussent les acteurs de ce secteur dans une inactivité qui bloque tous leurs projets. Outre les gérants des théâtres, les metteurs en scène doivent prendre leur mal en patience avant de pouvoir proposer de nouvelles pièces au public. "On nous avait dit fin-mai, peut-être les théâtres rouvriront. On a dit après qu’en juillet, peut-être qu’on pourra jouer. Et aujourd’hui, on parle de septembre", concède Gwen Aduh, metteur en scène.





