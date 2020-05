Déconfinement : les restaurateurs impatients de redémarrer

Dans le centre-ville de Troyes (Aube), c’est un jour de grand nettoyage. Les restaurants se refont une beauté, de la façade jusqu’aux sanitaires. Tout doit être impeccable pour le retour des clients mardi 2 juin. Il y a beaucoup de travail, mais les employés sont heureux. C’est surtout un grand soulagement, après trois mois de fermeture, sans aucune entrée d’argent. "On se réjouit, on a besoin de rebondir, et on a besoin du soutien de nos clients, c’est eux qui vont nous faire vivre", confirme un restaurateur.

Un protocole sanitaire strict

Dans une station balnéaire de la Somme, les promeneurs attendent impatiemment de profiter du paysage autour d’un plat de moules-frites, la spécialité locale. Cependant, pour rouvrir, les restaurateurs devront respecter un protocole sanitaire strict. À Paris, les brasseries aussi s’apprêtent à reprendre du service, mais seules les terrasses extérieures seront autorisées à accueillir des clients.





