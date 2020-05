Déconfinement : les rassemblements privés de plus de dix personnes autorisés

Les rassemblements de plus de dix personnes dans les lieux privés sont autorisés, mais sous conditions. “Si vous voulez fêter votre anniversaire ce week-end avec 20 personnes, c’est possible. Mais vous devrez l’organiser chez vous ou dans un logement, car l’autorisation ne concerne que les locaux à usage d’habitation. Vous ne pouvez donc pas louer une salle, car les établissements recevant du public restent fermés”, explique le journaliste Matthieu Boisseau sur le plateau du 13 Heures.

“Les mesures barrières doivent être appliquées en tous lieux”

Comment cela va-t-il se passer pour les mariages prévus dans les prochaines semaines ? “Ces occasions pour se rassembler restent limitées. Pas de mariages au moins jusqu’au 2 juin, et pas de cérémonies religieuses comme les baptêmes par exemple. (...) Même dans un endroit privé, les mesures barrières doivent être appliquées en tous lieux et en toutes circonstances. Distanciation sociale avec au moins 1 m entre les invités, et les mesures d’hygiène”, rappelle le journaliste.