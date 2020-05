Déconfinement : les rassemblements privés avec plus de dix personnes pas interdits

Édouard Philippe avait annoncé, le 28 avril, que seraient interdits "les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans des lieux privés" de plus de dix personnes. Mais les décrets publiés le 11 mai n'évoquent pas une limitation des rassemblements de plus de dix personnes dans les lieux privés.

L'exécutif ne peut contrôler toutes les modalités du déconfinement. "Les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans des lieux privés" de plus de dix personnes seront interdits, avait notamment déclaré le Premier ministre, Edouard Philippe, le 28 avril devant l'Assemblée nationale. Mais les décrets publiés le 11 mai n'évoquent pas une limitation des rassemblements de plus de dix personnes dans les lieux privés, a relevé Le Parisien, mercredi 13 mai.

De fait, le Conseil constitutionnel a encadré la limite des dix personnes aux seuls rassemblements sur la voie publique ou dans les lieux publics. "Les mesures relatives aux établissements recevant du public et aux lieux de réunion […] ne s'étendent pas aux locaux à usage d'habitation", écrit-il dans sa décision du 11 mai.

Sollicité par Le Parisien, le ministère de l'Intérieur confirme que les décrets n'interdisent "pas les rassemblements de plus de dix personnes dans les lieux privés". Il précise néanmoins auprès du quotidien que "les mesures d'hygiène doivent être appliquées en tout lieu et en toutes circonstances, y compris dans les lieux privés". Et d'ajouter : "Nous réitérons effectivement les messages de civisme et de responsabilité" des Français.