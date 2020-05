Déconfinement : les plages antillaises rouvrent

Des petits coins de paradis inaccessibles étaient admirés de loin pendant le confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Mais depuis jeudi 21 mai, une douzaine de communes martiniquaises a rouvert ses plages, pour le plus grand bonheur des habitants. Nombreux, mais se déplaçant par petits groupes, les habitants longent la mer et redécouvrent les plaisirs de la baignade.

Des consignes strictes

Même bonheur retrouvé en Guadeloupe. Les baigneurs se sont précipités pour piquer une tête dans les eaux turquoise. Mais cette liberté retrouvée n'est pas donnée sans conditions. L'accès à la mer est restreint. Les plages sont fermées de 11 heures à 16 heures pour éviter les rassemblements et les traditionnels pique-niques. Les consignes sont respectées. Comme en métropole, seules les promenades et les activités physiques et nautiques sont autorisées.

