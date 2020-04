Déconfinement : les modalités des déplacements d'une région à l'autre sont toujours en suspens

"Il ne faudra pas ouvrir trop vite sinon on va refermer aussitôt", confie Matignon à France Télévisions. La décision sera prise début mai.

Le gouvernement marche sur des œufs. Au sujet des déplacements d'une région à l'autre à partir du 11 mai, l'exécutif tente de trouver la meilleure formule pour éviter des déplacements massifs de population au lendemain du déconfinement. "On ne veut pas 300 000 personnes sur les plages", expliquait mercredi une source gouvernementale à France Télévisions. "Il faut éviter qu’il y ait un brassage de population, donc un brassage du virus", ajoutait un ministre.

Au sujet des voyages interrégionaux, "il ne faudra pas ouvrir trop vite sinon on va refermer aussitôt", précise Matignon à France Télévisions, jeudi 23 avril. "Plutôt que de réguler par la demande, on peut réguler par l’offre avec peu de trains. On ne veut pas encourager les gens à partir en week-end. Il y a un entre-deux qui peut se réguler par l’offre." Le fait de maintenir 50% des sièges reservables dans les trains pour garder les distances de sécurité entre les voyageurs pourrait perdurer dans un premier temps.

"Rester sédentaire le plus possible"

"Il faudra rester sédentaire le plus possible ne pas prendre sa voiture pour aller voir ses parents", expliquait Matignon mercredi. Mais difficile d'envisager une interdiction pure et simple. "Aujourd’hui, les professionnels peuvent voyager à travers la France. La question qui se pose, c’est donc : les personnes aujourd’hui confinées pourront-elles voyager entre régions après le 11 mai ?" se demande Matignon.

"La question n’est pas tranchée. Elle est encore en suspens. Et la réponse et ses modalités figureront dans les propositions discutées par Jean Castex avec les élus en début de semaine puis dans le plan présenté début mai, ajoute les services du Premier ministre. Mais la réalité, c’est qu’on ne sait pas. Il faut être prudent dans un sens comme dans un autre."