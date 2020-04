DIRECT. Coronavirus : 1 738 morts aux Etats-Unis en 24 heures, Trump signe le décret qui suspend l'immigration

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: "Les paroles ne sont pas suivies par les actes", a regretté sur franceinfo Nicolas Girod, le porte-parole de la Confédération paysanne, suite à la visite d'Emmanuel Macron dans le Finistère hier. "Aujourd'hui, il nous explique qu'on est en deuxième ligne, qu'on est sur un métier, une filière d'utilité publique, vitale. Par contre, quand il a fallu poser des actes et revaloriser économiquement ces filières-là, il n'a pas été au rendez-vous", estime-t-il en dénonçant la "pression démente" de la grande distribution.

: Ils sont jeunes et moins jeunes, ils sont citadins ou ruraux. Et pour eux, cet "écart de conduite" devenait indispensable pour retrouver, disent-ils, "la vraie vie". Ils ont accepté de me raconter leurs combines, la peur de l'amende et le regard des autres.

: C'est Cédric qui organise des apéros en cachette, c'est Alban qui a trouvé "le truc" pour courir plus d'une heure par jour, c'est Edouard qui s'autorise quelques détours grâce à son attestation employeur... Après cinq semaines de confinement, certains finissent par prendre "quelques libertés" avec les fameuses règles de distanciation sociale.



(MAXPPP)

: Parmi les scénarios envisagés pour la sortie du confinement, le gouvernement étudie la piste du "stop and go" : c'est à dire, "alterner des périodes de déconfinement et de reconfinement", explique Le Parisien. "Cela fait partie des hypothèses, notamment si des clusters se développent dans certains territoires", a indiqué dans Le Monde la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

: En Allemagne, le gouvernement a décidé de son côté d'un nouveau programme d'aides économiques évalué à 10 milliards d'euros. Ce plan prévoit notamment un coup de pouce pour les allocations de chômage partiel qui vont être relevées jusqu'à la fin de l'année pour les personnes les plus touchées par la crise.

: Le Sénat a également relevé le plafond des dons au profit d'associations venant en aide à des personnes en difficulté et donnant lieu à déduction fiscale. Cet amendement, défendu par le chef de file du groupe LR Bruno Retailleau, porte de 537 euros à 1 000 euros le montant du dispositif "Coluche", qui permet de déduire des impôts 75% des sommes versées à des associations. "Il faut encourager l'élan de générosité et de fraternité", a souligné Bruno Retailleau.

: Le Sénat, à majorité de droite, a voté cette nuit avec des modifications, le deuxième projet de budget rectifié pour 2020 proposé par le gouvernement pour soutenir l'économie face à la crise du coronavirus, à hauteur de 110 milliards d'euros. Ce budget de crise porte à 24 milliards d'euros les crédits destinés au chômage partiel et prévoit 20 milliards d'euros pour recapitaliser des entreprises stratégiques en difficulté, comme Air France.