Déconfinement : les modalités de la carte départementale

La première carte du déconfinement, présentée par le Premier ministre Édouard Philippe à l’Assemblée nationale, sera dévoilée jeudi 30 avril dans la soirée par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. "Si on se fie aux données dont on dispose déjà, à savoir le nombre de morts, de cas ou d’hospitalisations, on peut se dire que la Lozère sera sûrement en vert, puisque jusque-là, c’est le département le moins touché", explique Florent Boutet, sur le plateau du 8 Heures.

Trois critères locaux

À l’inverse, le département de la Seine-Saint-Denis, qui a le taux de mortalité le plus élevé, ou encore du Haut-Rhin, d’où est partie l’épidémie de coronavirus en France, sont pressentis pour être en rouge. "Cette carte sera élaborée en fonction de trois critères locaux : le taux de cas enregistrés sur place sur les sept derniers jours, la capacité des services de réanimation des hôpitaux, ainsi que l’efficacité sur le territoire du système de tests", précise Florent Boutet.

