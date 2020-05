Déconfinement : les grandes surfaces prêtes à répondre à la demande de masques

Dès lundi 4 mai au matin, des masques à usage unique seront en vente. Un supermarché de Suresnes (Hauts-de-Seine) en a reçu pour l’instant 9 000, et chaque jour il sera livré. Des lots de 50 masques à 29,54 euros, soit 59 centimes par masque. Un prix quasi similaire dans la plupart des enseignes. Pour la sécurité et l’hygiène, pas de vente à l’unité, et les masques ne seront pas en libre-service.

Un paquet par jour par personne

"C’est un mode de distribution qui va se faire directement auprès des hôtesses de caisse qui sera limité à un par client et par jour, pour éviter que les gens se ruent sur l’achat des masques", explique la directrice du magasin, Alison Montaufier. Dans les rayons, les clients attendent avec impatience l’arrivée des masques. Les masques seront également vendus chez les buralistes, mais certains n’en ont toujours pas reçu.