Déconfinement : les Français se posent encore beaucoup de questions

Le temps presse. Dans deux semaines, lundi 11 mai, les mesures contraignantes pensées pour stopper l'avancée de l'épidémie de coronavirus Covid-19 seront progressivement allégées. Reste que dimanche 26 avril, à 48 heures de la présentation de grandes lignes du déconfinement par le Premier ministre, mardi, de nombreuses questions restent en suspens. Depuis dimanche matin, les tabacs et les pharmaciens peuvent vendre des masques. "On attendait cela depuis longtemps", se réjouit un pharmacien.

"Les gouvernements n'ont ni modèle, ni exemple"

"Cela fait probablement partie des choix les plus délicats depuis l'après-guerre. Alors, les gouvernements n'ont ni modèle, ni exemple. C'est mouvant, car le virus est mal maîtrisé. On doit arbitrer entre la santé, l'économie et le bien-être psychologique du pays et toute décision peut être reprise en boomerang par le gouvernement", analyse la journaliste Nathalie Saint-Cricq sur le plateau du 20 Heures.

