Déconfinement : les écoliers français font leur rentrée

Mardi 12 mai, c’est un journée de rentrée un peu particulière, très encadrée, qui attend les élèves français. "Si la plupart d’entre eux ont retrouvé dans la matinée leur salle de classe, pour les élèves d’Île-de-France, il faudra cependant attendre jeudi. Au final, en milieu de semaine, ils seront environ 1,5 million dans les classes et 86% des écoles devraient rouvrir, selon le ministre de l’Éducation. Elles devront respecter des règles très strictes, à commencer par une jauge maximum de 15 élèves par classe", explique Anaïs Hanquet sur le plateau du 8 Heures de France 2.

Des précautions à respecter par les enseignants

Les élèves devront également se laver les mains dès leur entrée dans l’école et après chaque activité. "Pour respecter la distanciation sociale, ils seront seuls à leur bureau. Les professeurs devront également prendre des précautions en portant un masque et en désinfectant tous les objets touchés par les enfants. Les toilettes seront lavées plusieurs fois par jour. On le rappelle, le retour à l’école n’est pas obligatoire. Les parents peuvent choisir de laisser leurs enfants à la maison", souligne la journaliste.



