Déconfinement : le secteur du vélo en plein boom

S'il y a bien un secteur qui bénéficie de la crise sanitaire du coronavirus, c'est celui du vélo. Depuis que la fin de la période du confinement a eu pour effet de ramener les salariés dans les entreprises, les ventes de VTT, VTC et autres vélos de ville sont en explosion. +117% en mai et juin par rapport à 2019. Dans le Loiret, l'entreprise spécialisée dans les accessoires, Zéfal, profite de ce soudain engouement.

"On est à 120% de capacité de production"

Afin de satisfaire la demande, la direction de l'usine a dû embaucher pas moins de 30 intérimaires. "On a multiplié par plus du double la capacité de production, en particulier dans cet atelier où habituellement il y a dix personnes et on doit être à 22. Actuellement, on est à 120% de capacité de production sur l'ensemble de l’entreprise", se réjouit Roland Ducasse, directeur industriel de Zéfal.