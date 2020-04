Déconfinement : le gouvernement en quête de rachat

Ce mardi 28 avril ressemble à une journée décisive pour le gouvernement français. Ce dernier doit présenter à l’Assemblée nationale les mesures envisagées pour sortir du confinement. "Demain, on n’aura qu’une vision d’ensemble de ce plan de déconfinement. Les détails et la mise en oeuvre, eux, devront encore être ajustés et débattus", précise le journaliste de franceinfo Alexandre Peyroult lundi soir dans le journal de 23h de franceinfo.

Retrouver la confiance des Français

Après plusieurs semaines de confinement dans le pays, ces premières annonces doivent également permettre à l’exécutif de renouer un lien avec son peuple. "Le gouvernement espère retrouver un peu de crédibilité car, au-delà des élus locaux, c’est surtout les Français que le plan annoncé demain doit convaincre. (…) Selon un sondage paru dans le JDD, seul 39% d’entre eux font confiance au gouvernement pour régler efficacement cette crise", conclut Alexandre Peyroult.

Le JT

Les autres sujets du JT