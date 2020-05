Déconfinement : "Le bilan est globalement positif", affirme Sibeth Ndiaye

Les Français pourront partir en vacances en juillet et en août, cela signifie-t-il que l’épidémie est maîtrisée ? "Cela signifie que nous avons voulu donner de la perspective aux Français. […] Nous avons encore beaucoup d’effort à fournir d’ici les vacances de juillet et d’août. Mais nous souhaitons faire en sorte, à la fois pour le secteur du tourisme mais aussi pour tous les Français qui peuvent partir en vacances, d’avoir une bouffée d’air, d’oxygène, qui permette de se projeter dans un moment que tous attendent impatiemment", explique Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement et invitée des "4 Vérités" de France 2, vendredi 15 mai.

Quel bilan peut-on tirer de cette première semaine de déconfinement ? "Le bilan est globalement positif. On voit d’ailleurs dans les transports en commun que les Français respectent très largement le port du masque", indique Sibeth Ndiaye.

Quel est l’objectif du gouvernement pour la réouverture des cafés et restaurants en zone rouge ? "C’est difficile à ce stade d’apporter une réponse. Il y a un travail de préparation très intense du secteur du tourisme, des hôtels, des commerces, de la restauration, pour pouvoir rouvrir dans les zones vertes. Pour ce qui est des zones rouges, nous avons décidé d’évaluer par pallier de trois semaines la situation", explique Sibeth Ndiaye.

Médaille de l’engagement : un témoignage "important"

En Corse, l’exécutif local souhaite que les vacanciers présentent un test de dépistage négatif au coronavirus pour venir sur l’île. "Le passeport d’immunité n’est pas une solution miraculeuse. Au fond si on fait à un instant T, vous pouvez être dans une période d’incubation, vous pouvez aussi attraper la maladie le lendemain".

Le traditionnel défilé du 14 juillet aura-t-il lieu ? "C’est encore une inconnue. Nous souhaitons que ce rassemblement puisse être au rendez-vous. Il faudra regarder en fonction de la situation sanitaire. […] Un premier bilan épidémique doit être fait à la fin du mois de mai", précise Sibeth Ndiaye.

Le gouvernement entend réactiver une médaille de l’engagement face aux épidémies, ce qui a suscité des critiques dans le milieu médical. "Il y a un malentendu. Je pense que c’est important que la Nation témoigne de sa reconnaissance de manière symbolique à tous ceux qui se sont engagés, cette fameuse 'deuxième ligne'. Mais évidemment, nous aurons un plan d’investissement massif dans l’hôpital", indique Sibeth Ndiaye.

Faut-il reporter la réforme des retraites a un prochain mandat présidentiel, comme l’a évoqué Stanislas Guérini, le délégué général de LREM ? "Nous avons pour l’instant tout suspendu. Nous aurons une discussion avec les mouvements politiques de la majorité sur ce qu’il convient de faire dans la deuxième partie du quinquennat", conclut Sibeth Ndiaye.