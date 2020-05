Déconfinement : la France d'après passera par le vélo

Les réparateurs de vélos n’ont jamais autant travaillé. Dans une enseigne spécialisée, on répare tout, pneus crevés, freins, dérailleurs, mais les délais explosent : jusqu’à six à huit semaines. Chaque jour, sept à huit vélos passent entre les mains expertes des réparateurs, soit deux fois plus d’habitude. Pour répondre à l’afflux de clients, un réseau de boutiques veut embaucher 150 mécaniciens sur toute la France.

Une formation accélérée pour répondre à la demande

Les centres de formation s’adaptent à ce besoin de main-d’œuvre et augmentent leur nombre de stagiaires. Chaque année, 600 mécaniciens sont formés par un institut. Ce sont souvent des reconversions après une perte d’emploi, à l’image d’un ancien steward. Les stagiaires suivent un cursus complet de trois mois, mais face aux besoins de mécaniciens, une formation accélérée de 20 jours sera mise en place à partir du mois de juin.

