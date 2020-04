Déconfinement : la fermeture des lycées interroge

Des lycéens qui se rendent en cours : voici des images que nous ne sommes peut-être pas près de revoir avant un moment. Mardi 28 avril, le gouvernement a annoncé qu'il prendrait une décision fin mai sur la réouverture des lycées. Un manque de visibilité anxiogène pour les élèves, leurs parents et le corps enseignant.

"L'école devient un prétexte pour remettre les parents au travail"

Sophie Vénétitay, professeure et secrétaire générale adjointe SNES-FSU, estime que l'éducation est passée au second plan. "Vraisemblablement. C'est surtout des considérations économiques qui ont prévalu. Les lycéens peuvent se garder tous seuls, contrairement aux plus petits donc l'école devient un prétexte pour remettre les parents au travail : on oublie la dimension éducative de l'enseignement", dénonce-t-elle. En attendant les précisions des autorités, les établissements réfléchissent à l'amélioration du dispositif d'enseignement à distance, notamment pour les élèves en difficulté.