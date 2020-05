Déconfinement : la date du 11 mai va-t-elle être remise en question ?

Le déconfinement est un horizon qui se profile et génère plus ou moins d'appréhension. "Cela fait deux mois et demi que je ne travaille pas. Je suis joyeuse de reprendre mon travail le 11 mai", explique une passante. Les restrictions d'aller et venir seront-elles levées le 11 mai ? Possible mais pas certain. Quelles sont les conditions matérielles pour tenir cette date ?

Objectif : 700 000 tests par semaine

Il faudra avoir assez de masques et pouvoir effectuer 700 000 tests par semaine. Un objectif sur lequel s'interroge un professionnel. "On a des interrogations voire des inquiétudes sur les réactifs et les écouvillons", précise Henry-Pierre Doermann, biologiste médical et membre du syndicat des biologistes. Il faut aussi suffisamment de personnes capables d'effectuer des prélèvements. Un geste technique qui peut générer de mauvais diagnostics s'il est mal réalisé.

