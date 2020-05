Déconfinement : l'ouverture des écoles "n'est pas du tout précise" et "met beaucoup de salariés dans l'incertitude", estime Laurent Berger

Le secrétaire général de la CFDT estime, vendredi sur franceinfo, que le plan du gouvernement met les collectives locales "face à une forme de pression" alors que "tout cela est extrêmement imprécis" et qu'il faut "au minimum plusieurs jours" pour préparer la réouverture des établissements scolaires.

"J'ai alerté le Premier ministre hier [jeudi], sur cette situation des écoles qui n'est pas du tout précise, pas du tout claire et qui met beaucoup de salariés dans l'incertitude, ne serait-ce que pour savoir s'ils pourront eux-mêmes reprendre une activité professionnelle" à partir du déconfinement le 11 mai, déclare le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger vendredi 1er sur franceinfo, en pleine épidémie de coronavirus.

Une "usine à gaz"

"Le volontariat, ça veut tout dire et rien dire", déclare le syndicaliste alors que les parents devront justifier de ne pas pouvoir envoyer leurs enfants à l'école pour bénéficier du chômage partiel à partir du 1er juin, ce qui fait dire à Laurent Berger que "c'est exactement ce type d'usines à gaz sur lequel on est spécialiste en France, mais qui met les gens individuellement dans une situation intenable".

