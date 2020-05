Déconfinement : l'Assemblée votera sur le traçage des contacts via l'application StopCovid le 27 mai

Le projet est critiqué par certains jusque dans la majorité pour ses risques concernant la vie privée des utilisateurs.

Stop ou encore ? Le débat et le vote de l'Assemblée nationale sur le traçage durant le déconfinement, via l'application Stopcovid, auront lieu le 27 mai, a-t-on appris mardi 19 mai auprès de parlementaires.

Sous la pression des oppositions, le gouvernement avait accepté fin avril ce vote, non obligatoire, sur ce sujet sensible du traçage des données mobiles dans la lutte contre le coronavirus. Débat et vote seront organisés à partir de 15 heures le 27 mai sur la base de l'article 50-1 de la Constitution, a-t-il été précisé en conférence des présidents de l'Assemblée. Au Sénat, la date du 28 mai, en fin d'après-midi, est évoquée pour la tenue de ce débat, mais doit encore être confirmée.

#StopCovid Débat suivi d’un vote sur l’application de traçage numérique programmé le 27 mai à l’Assemblée pic.twitter.com/MmTo3Snmz4 — Louis Hausalter (@LouisHausalter) May 19, 2020

L'objectif de l'application mobile de traçage est de permettre à chaque utilisateur qui apprend sa contamination de prévenir tous les autres utilisateurs qu'il a croisés dans les deux semaines précédentes, pour que ceux-ci puissent prendre leurs précautions (autoconfinement, tests...).

Le projet est critiqué par certains jusque dans la majorité pour ses risques concernant la vie privée des utilisateurs, même s'il est présenté comme ne dérogeant pas à la réglementation sur les données personnelles. Etant fondée sur une participation volontaire, l'application ne devrait pas avoir besoin de base légale.