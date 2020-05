Déconfinement : l'Allemagne rouvre les bars et restaurant, mais la vigilance reste de mise

Pendant que la France cherche encore le bon rythme pour effectuer son déconfinement, l'Allemagne accélère le sien et se rapproche un peu plus d'une vie normale. Il faut dire qu'Angela Merkel a dû plier devant la pression des régions. "Les Länders allemands ont beaucoup de pouvoir et depuis deux jours rivalisent de mesures d'assouplissements", relaie le journaliste Laurent Desbonnets en duplex depuis Berlin (Allemagne). Ainsi, les restaurants vont rouvrir dès le weekend du 8 mai près de la mer Baltique et lundi 11 mai en Bavière. "Tout cela allait bien au-delà des recommandations, jusqu'à présent, du gouvernement à Berlin", explique le correspondant de France 2.

Le football reprend à huis clos

"Angela Merkel a donné son feu vert à la reprise du championnat de football à huis clos. On n'est plus très loin d'un retour total à la normale, avec quand même une vigilance accrue. Dès que l'épidémie repartira quelque part, il y aura des restrictions, mais cette fois seulement au niveau local", précise-t-il. En France, les bars et restaurants ne savent pas encore quand ils pourront reprendre leur activité, Édouard Philippe statuera à ce sujet au début du mois de juin. Quant au championnat de football, la saison a été arrêtée en France, les compétitions de sports collectifs étant interdit jusqu'au mois d'août.

Le JT

Les autres sujets du JT